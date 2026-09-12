Лили Алън се сгоди?
Певицата движи с огромен пръстен
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Певицата движи с огромен пръстен
Британската певица Лили Алън едва се размина със смъртта. Маниак, която я преследва от 7 години, за малко да я убие, докато спи. Нападателят Алекс Гре...
Британската певица Лили Алън разкри пред медиите защо е отказала роля в култовия сериал Game of Thrones (Игра на тронове), а именно заради по-малкия с...