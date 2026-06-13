Мадона "like a stair" на наградите "Брит" (ВИДЕО)
Мадона вече няма да пее само "Lucky star" ("Щастлива звезда"). От снощи световната поп икона има ново изпълнение - "Like a stair" ("Kaто стълба"). Тя...
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Мадона вече няма да пее само "Lucky star" ("Щастлива звезда"). От снощи световната поп икона има ново изпълнение - "Like a stair" ("Kaто стълба"). Тя...