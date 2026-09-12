Хамид Хамид стана зам.-председател на Либералния интернационал
Това е огромно признание не само за ДПС, но и за България, каза Мустафа Карадайъ
Следете всички новини, анализи и коментари за Либерален Интернационал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е огромно признание не само за ДПС, но и за България, каза Мустафа Карадайъ
Всички искаме да оставим страните си и света на децата си в добро състояние, каза той.
Над 250 гости от цял свят се събраха в столичния хотел "Балкан", за да очертаят либералната визия за следващите години
Добрич. В отговор на въпрос за изключването на НДСВ от структурата на Либералния интернационал лидерът на партията д-р Антония Първанова заяви, че за...