Абди с дебютен гол за "Левски" срещу украинци
"Левски" завърши 3:3 срещу украинския "Карпати" Лвов в последната си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Дебютен гол за селекцията на Стойчо...
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"Левски" завърши 3:3 срещу украинския "Карпати" Лвов в последната си контрола от подготвителния лагер в Анталия. Дебютен гол за селекцията на Стойчо...
София. „Левски" взе под наем сомалийския нападател Либан Абди, за когото преговаряше от известно време. 26-годишният сомалиец от началото на сезона иг...
Либан Абди ядоса "сините" и едва ли ще се превърне в четвъртото им ново попълнение. Сомалиецът трябваше да се присъедини към тях по време на почивката...