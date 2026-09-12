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В Китай: Ли На спира с тениса

В Китай: Ли На спира с тениса

Пекин. Най-успешната тенисистка в историята на Азия Ли На ще обяви отказването си от активната кариера, информират медиите в Китай. Ли На е двукратна...

18 септември | 10:59
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