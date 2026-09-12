Китайска тенисистка дари $430 000 за борба с коронавируса
Починалите до момента са 630
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Починалите до момента са 630
Пекин. Най-успешната тенисистка в историята на Азия Ли На ще обяви отказването си от активната кариера, информират медиите в Китай. Ли На е двукратна...
Мелбърн. Ли На спечели първия си трофей от Australian Open. 31-годишната китайка победи на финала със 7:6 (3), 6:0, словачката Доминика Цибулкова, п...