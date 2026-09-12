Телескоп засне летяща чиния
Учените поясняват, че обектът всъщност е спирална галактика
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Учените поясняват, че обектът всъщност е спирална галактика
„OFU-приземяването” е поредното високотехнологично зрелище
Американската космическа агенция НАСА извърши успешно изпитание на нов космически апарат, приличащ на "летяща чиния", съобщиха от агенцията. Апаратът...
Площадът във Вълчедръм, където са седели очевидците.