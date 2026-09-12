Лешек Хенсел: Българите сте по-търпеливи, ние сме гореща вода
Лешек Хенсел, който приключи мандата си в България като посланик на Полша, познава страната ни повече от 50 години. За първи път идва у нас като дете...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лешек Хенсел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лешек Хенсел, който приключи мандата си в България като посланик на Полша, познава страната ни повече от 50 години. За първи път идва у нас като дете...
Търговията и инвестициите ни в България вървят нагоре Лешек Хенсел,посланик на Полша - Г-н Хенсел, Полша отбелязва 10 години от членството си в ЕС,...
Стара Загора. Протестите са елемент на демокрацията, но вижданията на протестиращите биха могли да бъдат изразени най-добре на избори. Това заяви пос...