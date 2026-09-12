Светът изпрати Леми Килмистър (ВИДЕО)
Светът изпрати рокзвездата Леми Килмистър. Много известни лица на рока се събраха в Калифорния вчера, за да присъстват на погребението на своя приятел...
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Светът изпрати рокзвездата Леми Килмистър. Много известни лица на рока се събраха в Калифорния вчера, за да присъстват на погребението на своя приятел...
Погребението на легендарния фронтмен на "Мотърхед" Леми Килмистър, който почина на 28 декември, ще бъде излъчвано на живо в канала на групата в YouTub...
Има махмурлук този, който спира да пие, казваше легендата на метъла Фронтменът на "Моторхед" бе свободна душа и непоклатим като природно бедствие Ед...
Йън Леми Килмистър от британската хеви метъл група „Моторхед" е починал на 70 години от рак, за който диагнозата е била установена съвсем скоро, пишат...
София. Автобиографичната книга на Леми Килмистър oт Motörhead вече може да се намери в България. „Когато отиват на концерт или си купувам албум, хор...