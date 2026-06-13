Напористи дами дефилираха с мисия
Млади и напористи дами си оспорваха различни титли в осмото издание на конкурса "Лейди България". Победиха Паолина Крушкина, Мартина Попова, Ася Влади...
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Млади и напористи дами си оспорваха различни титли в осмото издание на конкурса "Лейди България". Победиха Паолина Крушкина, Мартина Попова, Ася Влади...