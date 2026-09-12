Марс се възстановява от ледников период
Марс е в процес на възстановяване от ледников период, приключил преди 370 000 г., пише в. "Индипендънт". Учени установили това на базата на сателитно...
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Марс е в процес на възстановяване от ледников период, приключил преди 370 000 г., пише в. "Индипендънт". Учени установили това на базата на сателитно...
Оксана Домнина и Иван Скобрев спечелиха руското тв шоу "Ледников период". Още от началото на предаването тази двойка се очерта като фаворит, като, раз...
Те изразиха подкрепата си към българските представители в Сочи
В следващите 10-15 г. ще захладнее с 3 градуса, прогнозират от Рожен
София. 20 см достигна снежната покривка на връх Мусала в последния ден на месец юни. Междувременно почти в цялата страна вали пороен дъжд, в много обл...