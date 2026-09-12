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20 см сняг покри Мусала

20 см сняг покри Мусала

София. 20 см достигна снежната покривка на връх Мусала в последния ден на месец юни. Междувременно почти в цялата страна вали пороен дъжд, в много обл...

30 юни | 16:17
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