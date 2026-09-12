Младежи срещу инициативата „ледена кофа”
Благоевград. Младежкият общински съвет по наркотични вещества Благоевград изрази своето несъгласие с разливането на толкова голямо количество вода по...
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Благоевград. Младежкият общински съвет по наркотични вещества Благоевград изрази своето несъгласие с разливането на толкова голямо количество вода по...
И земоводни мъпети се заляха с ледена кофа с вода. Това доказва видеото с поредната знаменитост, която прие леденото предизвикателство за благотворите...
Морфей и африканче тарикат съветват да не прекаляваме с водатаФеновете в нета не пропуснаха да се присмеят на новата мода Предизвикателството на леде...
Българската следа в предизвикателството "ледена кофа" вече си има лице. Соломон Паси, който беше един от първите българи, които се включиха в световн...
Леонардо ди Каприо се поля с ледена кофа вода и дари в помощ на болните от амиотрофична латерална склероза 100 000 долара. Звездата се подаде на свето...
Журналисти събраха над 700 лв. след като приеха предизвикателството "Ледена кофа". Сериозната група направи масово поливане в Студентски град в София,...
София. Цветан Цветанов е поредният известен българин, който се заля с ледена кофа за благотворителна кауза. Вчера лидерът на България без цензура Нико...
Наши випове даряват пострадалите в Мизия и Аспарухово Световната мания "Ледена кофа" предизвика мексиканска вълна и в България. Родните ВИП-ове обаче...
Тити Папазов и Ники Михайлов се заляха, хвърлят ръкавица на Искров и Борисов Политици и спортисти приемат предизвикателството "Ледена кофа". Лидерът...
Държавният департамент забрани на висшите американски дипломати да откликват на предизвикателството на заливане с ледена вода, съобщи говорителката Ма...
София. Певицата Рут Колева се заля с ледена вода и дари средства за бедстващите в Мизия. Тя прие предизвикателството Ice Bucket Challenge, предизвикан...
Бившият външен министър Соломон Паси се включи в т.нар. "ледена кофа". Той пусна видеоклип, на който качен върху стълба с кофа с вода, отправи послани...
Брюксел. Българският еврокомисар Кристалина Георгиева се включва в предизвикателството "Ледена кофа", за което бе посочена от PR експерта Максим Бехар...
Нантъкет. Създателят на кампанията "Ледена кофа", която заля света в последните дни и се превърна в медийна сензация, се е удавил край бреговете на На...
Ню Йорк. Бившият американски президент Джорд Буш- младши подкрепи болните амиотрофична латерална склероза. Той бе поредната известна личност, която се...
Митко смая Фалкао с бързина, шеф го хвали Димитър Бербатов най-вероятно ще стане поредната суперзвезда, която ще участва в предизвикателство на "Леде...
"Ледена кофа" завладя цял свят само за седмица. Повечето големи спортисти вече изсипаха кофа със студена вода върху главите си и дариха пари за болнит...
Чарли Шийн се заля с пари, вместо с вода. Той се включи в благотворителната кампания на фондация ALS, в която известни личности изсипват върху себе си...
Ракета номер едно на България в тениса Григор Димитров се включи в предизвикателството "Ледена кофа". Инициативата, в която се включиха много спортни...