Всичко за Ледена Кофа

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Журналисти събраха над 700 лв.

Журналисти събраха над 700 лв.

Журналисти събраха над 700 лв. след като приеха предизвикателството "Ледена кофа". Сериозната група направи масово поливане в Студентски град в София,...

24 август | 17:52
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Ледена кофа срещу потопа

Ледена кофа срещу потопа

Наши випове даряват пострадалите в Мизия и Аспарухово Световната мания "Ледена кофа" предизвика мексиканска вълна и в България. Родните ВИП-ове обаче...

23 август | 7:05
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Леден душ и за Бербо

Леден душ и за Бербо

Митко смая Фалкао с бързина, шеф го хвали Димитър Бербатов най-вероятно ще стане поредната суперзвезда, която ще участва в предизвикателство на "Леде...

20 август | 19:15
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Чарли Шийн се заля с $10 000

Чарли Шийн се заля с $10 000

Чарли Шийн се заля с пари, вместо с вода. Той се включи в благотворителната кампания на фондация ALS, в която известни личности изсипват върху себе си...

20 август | 17:55
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