Благоевград ще е с LED осветление
Стартира проектът за изграждане на ново и икономично LED осветление в центъра на Благоевград. Това обяви на пресконференция в четвъртък кметът на общи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Led Осветление. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стартира проектът за изграждане на ново и икономично LED осветление в центъра на Благоевград. Това обяви на пресконференция в четвъртък кметът на общи...
Общината блъска всички незаконни и опасни постройки Благоевград. Ново LED осветление в невралгичните зони на Благоевград. Това е амбицията на кмета н...