Преизбраха Лъчезар Никифоров в АБВ-Перник
Народният представител Лъчезар Никифоров е преизбран за председател на общинската организация на партия АБВ в Перник. Ако в първия мандат имах право н...
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Народният представител Лъчезар Никифоров е преизбран за председател на общинската организация на партия АБВ в Перник. Ако в първия мандат имах право н...
София. Лъчезар Никифоров положи клетва като народен представител в парламента днес. Той заема мястото на Росица Янакиева, която почина на 26 януари....