Лъчо Мозъка се гордее с прякора си
Нов скандал в парламента
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Нов скандал в парламента
Шишеджам ще съсредоточи производството в завода си в Търговище
Лъчезар Иванов и Корнелия Нинова с взаимни обвинения
Поздрави колегите си с празника
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов се извини на Георги Кадиев. Рано тази сутрин той е поднесъл своите извинения заради вчерашния скандал в парламента и...
Депутатът в четири парламента Лъчезар Иванов е сред деветимата нови преподаватели на Софийския университет "Св. Климент Охридски", става ясно от публи...
Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ за 25 МИР Красимир Велчев, Лъчезар Иванов, Снежана Дукова и Анна Александрова проведоха среща-дискусия...
София. Проф. Любомир Иванов ще поеме Изпълнителната агенция по лекарствата, научи Стандарт. В момента начело на нея е д-р Евелин Благоев. От неговата...