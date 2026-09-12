Брюксел нахока Лондон за имигрантите
Стига сте мрънкали, осигурете им жилища, призова еврокомисарят Ласло Андор Брюксел. Еврокомисарят по заетостта Ласло Андор за пореден път разкритикув...
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Стига сте мрънкали, осигурете им жилища, призова еврокомисарят Ласло Андор Брюксел. Еврокомисарят по заетостта Ласло Андор за пореден път разкритикув...
София. Налага се да се справяте с безработицата, особено тази сред младежите. Трябва активно да ползвате еврофондовете, за да финансирате инициативата...
Ласло Андор: Даваме висока оценка за плана на правителството за реформи в администрацията и желаем успех при неговото реализиране София. Благодаря за...
Брюксел. Българските и румънските граждани имат съществен принос за икономическия растеж на Германия и премахването на трудовите ограничения за тях от...
Брюксел. Европейската комисия полага всички усилия да гарантира бързото и ефективно усвояване на европейските фондове и се надява през следващия прогр...