"Реал" мина през "Лас Палмас"
"Реал" Мадрид победи с 3:1 "Лас Палмас" на "Бернабеу" в мач от 10-ия кръг на Примера Дивисион. Успеха за "белия балет" донесоха Иско, Кристиано Ронал...
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"Реал" Мадрид победи с 3:1 "Лас Палмас" на "Бернабеу" в мач от 10-ия кръг на Примера Дивисион. Успеха за "белия балет" донесоха Иско, Кристиано Ронал...
Канарите. Спас Делев се оплака от страдания по време на престоя си в испанския Лас Палмас. Бившият ас на ЦСКА остана половин година в клуба от Канарск...
Спас Делев ще продължи кариерата си в испанския втородивизионен "Лас Палмас". Новината съобщи в. "Ас". "До няколко дни ще подпиша", каза бившият игра...