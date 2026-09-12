Всичко за Лас Палмас

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"Реал" мина през "Лас Палмас"

"Реал" мина през "Лас Палмас"

"Реал" Мадрид победи с 3:1 "Лас Палмас" на "Бернабеу" в мач от 10-ия кръг на Примера Дивисион. Успеха за "белия балет" донесоха Иско, Кристиано Ронал...

31 октомври | 19:51
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