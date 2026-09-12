Хвърчи ламарина! Страшно меле в Шумен
Има двама загинали
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Има двама загинали
Луди глави платиха скъпо волностите си на пътя
За 16 месеца влиза в затвора рецидивист от Кюстендил за кражба от храма „Св. Великомъченик Мина" в града. През лятото ремонтирали покрива на черквата...
Благоевград. Трима мъже бяха задържани от полицията заради кражба на метал. Полицейски служители на РУП - Сандански установиха и заловиха извършители...