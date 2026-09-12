КЗЛД с позиция за "Школо"
Дружеството остава същото, но с променен собственик, казват от Комисията
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Дружеството остава същото, но с променен собственик, казват от Комисията
Двете институции ще осъществят контрол и върху онлайн платформите за търговия и информационни сайтове върху това как същите събират и обработват лични...
Опитът е направен през безжичната Wi-Fi мрежа на комисията
КЗЛД, ЦИК и прокуратурата излизат с позиция за ЕГН-тата София. Папка с личните данни на хора от Своге беше намерена на столичната ул. „Позитано". На...