Запалената жена в Кюстендил била с психично заболяване
54-годишната Даниела Спиридонова е жената, която непознат мъж подпали на гробището в Кюстендил. Жената е имала психични проблеми. Случката се развила...
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54-годишната Даниела Спиридонова е жената, която непознат мъж подпали на гробището в Кюстендил. Жената е имала психични проблеми. Случката се развила...
Жена на 54 години от Кюстендил е горяла като факла на старото местното гробище. Тя била залята със запалителна течност, а след това подпалена. Свидет...