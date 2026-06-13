Из новите книги на пазара: Въведение в Будизма
Книгата на издателство "Янев&Янев" "Въведение в Будизма" от Кябдже Кенсур Таминг Гяцо Римпоче ще бъде представена в събота, 25 април, от 11 часа в "Ма...
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Книгата на издателство "Янев&Янев" "Въведение в Будизма" от Кябдже Кенсур Таминг Гяцо Римпоче ще бъде представена в събота, 25 април, от 11 часа в "Ма...