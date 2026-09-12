Обрат с пратките! Нова куриерска фирма
Поредно раздвижване на пазара
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Поредно раздвижване на пазара
В резултат на полицейските действия е установен и задържан получателят на пратката
Cpeд ĸлиeнтитe на компанията пpeз гoдинитe ca били гoлeми мaгaзини, дъpжaвни инcтитyции и чacтни фиpми.
След серия палежи бомба гръмна пред офиса на "Еконт" в Ботевград Нямам врагове и не съм получавал заплахи, твърди управителят Васил Василев За шести...
Благоевград. Крадци в Благоевград показаха, че не само в САЩ може „Да изчезнеш за 60 секунди" – холивудският екшън за бърз крадец на автомобили. В обл...