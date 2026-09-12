Градът на Берое спретна празник за купата
Стара Загора. В истински празник се превърна краткия престой на купата на Шампионска лига по футбол в Града на липите в сряда. Още в ранния преди обед...
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Стара Загора. В истински празник се превърна краткия престой на купата на Шампионска лига по футбол в Града на липите в сряда. Още в ранния преди обед...
Пловдив. 21 години след като държа в ръцете си най-ценната европейска награда за футбол - Купата на UEFA Champions League Христо Стоичков отново я в...
Велико Търново. Повече от хиляда боляри посрещнаха Купата на Шампионската лига във Велико Търново, която пристигна в центъра на града с уникален чер...
С мед и сол посрещнаха Купата на Шампионската лига в България днес. На специалния червен автобус трофеят премина КПП Калотина и вече е в столицата. П...