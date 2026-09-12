Почина легендарен български културист
Станал шампион едва на 14 години
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Станал шампион едва на 14 години
Скръбната вест съобщи съпругата му
Според една от версиите бил удушен, а според друга - намушкан във врата Мистериозна и жестока смърт потресе Варна. Културистът и фитнес инструктор Ни...
Асеновградският културист Радостин Парев е открит мъртъв снощи в района на село Крумово, съобщи TrafficNews.bg. Тялото му е намерено близо до оградат...
Разследват касапина от гробището и за убийство на баба