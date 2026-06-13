Всичко за "кулите Петронас"

Следете всички новини, анализи и коментари за "кулите Петронас". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Нико Розберг изкачи 88 етажа

Нико Розберг изкачи 88 етажа

Нико Розберг изкачи 88 етажа на небостъргача "Кулите Петронас" в Куала Лумпур. Пилотът на Мерцедес се пребори с над 2000 стъпала. Германецът показа сн...

24 март | 22:25
0 коментара
60548