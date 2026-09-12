US политолог с мрачно предупреждение. Свърза атаките в Ню Орлиънс, Куинс и Вегас
Може всичко това да е послание към новия президент, каза Расмусен
Следете всички новини, анализи и коментари за Куинс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Може всичко това да е послание към новия президент, каза Расмусен
Гърбът на Димитров още не се е възстановил
Британецът и Фелисиано Лопес с успех на двойки
Канадецът спечели с 6:4, 6:4
Мачът на хасковлията с Алисам ще е не преди 19,00 часа
Ако стигне до трети кръг Димитров вероятно ще срещне Циципас
Българинът ще играе и на сингъл
Асът ни ще играе на трева от 17 до 23 юни
Животът ми е като коралов риф, казва култовият китарист и създател на "Куин" Георги ТОШЕВ, специално за "Стандарт" "Животът ми е като коралов риф. И...
Рано започнаха да ме сравняват с Федерер, сподели хасковлията Григор Димитров ни направи свидетели на поредния разочароващ мач. Нашият тенисист завър...
Григор Димитров трябва да доиграе днес първия мач от тазгодишното участие на турнира на трева Куинс Клъб в Лондон. Българинът тренира здраво за защ...
При 1:1 сета бе прекъснат двубоят на Григор Димитров срещу Сам Куери (САЩ) от първия кръг на турнира на трева Куинс Клъб. Среата ще бъде доиграна по-к...
Григор Димитров победи Фелисиано Лопес с 6:7 (8), 7:6 (1), 7:5 на финала на тенис турнира в Куинс. Въпреки че допусна пробив в първия гейм на третия с...
Куинс. Започна двубоят между Григор Димитров и Стан Вавринка в спор за място на финала на АТР 250 турнира в Куинс. Ракета №1 на България се класира на...
Лондон. Григор Димитров се класира за втори път на четвъртфинал на турнира на трева в Куинс. Българският ас победи за 83 минути Едуар Роже-Васлен (Фр)...
Лондон. Най-добрата ни тенис ракета при мъжете Григор Димитров ще трябва да изиграе два мача в рамките на днешния ден. Първо между 17,30 - 18,00 часа...
Лондон. Григор Димитров победи израелеца Дуди Села с 4-6, 6-2, 7-6 в първата си среща от турнира на трева в Куинс. В следващия мач Гришо ще играе срещ...