Всички се питат какво става на "Витошка". Полицията евакуира хората
Паника в центъра на столицата
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Паника в центъра на столицата
Каза какво следва от страна на Русия
Свързват британския престолонаследник с роднини на известен терорист
Агенцията по вписвания в София е затворена заради сигнал за бомба. Това съобщи бТВ и уточни, че в сградата е забравено дипломатическо куфарче. В моме...
Лондон. Британският премиер Дейвид Камерън, който преди време забрави дъщеря си Нанси в кръчма, потвърди мнението за себе си, че е разсеян, като вер...