Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж
Министърът на икономиката Божидар Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР) днес в Министерство н...
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Министърът на икономиката Божидар Лукарски проведе заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР) днес в Министерство н...