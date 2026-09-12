Лятна забава в Стара Загора!
Къща музей „Гео Милев“ и Музей „Литературна Стара Загора“, канят децата на летни занимания
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Къща музей „Гео Милев“ и Музей „Литературна Стара Загора“, канят децата на летни занимания
Иван Гранитски (най-вдясно) подари ценни броеве на сп. "Везни" на къщата музей
Рупите. Голи стени останаха в къщата на пророчицата Ванга в Рупите. Над 10 дни комисия начело с директора на историческия музей в Петрич Сотир Иванов...
Начална цена от 90 000 лева е обявена за имота на ромския бос
Стара Загора. От няколко дни къщата-музей на Пейо Яворов в Чирпан посреща почитателите на големия поет в нова дреха. „Музейният комплекс бе обновен и...