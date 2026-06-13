Огромен къс скала падна върху микробус и рани трима
Огромен къс скала падна върху микробус в Кресненското дефиле и едва не уби мъж и две жени. По чудо тримата са се отървали само с порезни рани, охлузва...
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Огромен къс скала падна върху микробус в Кресненското дефиле и едва не уби мъж и две жени. По чудо тримата са се отървали само с порезни рани, охлузва...