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Стив Джобс в рокля

Стив Джобс в рокля

Елизабет Холмс напуска университета и става милиардер на 30 Известно е, че едни от най-успелите и иновативни хора в света нямат завършено висше образ...

10 октомври | 20:45
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