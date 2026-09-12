Крупие осъди казино за заплати
Крупие осъди казино „Ефбет" в петричкото село Кулата за неизплатени заплати. Служителката с инициали Н.П. завела съдебния иск, след като работодателят...
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Крупие осъди казино „Ефбет" в петричкото село Кулата за неизплатени заплати. Служителката с инициали Н.П. завела съдебния иск, след като работодателят...
Крупие в игрална зала не издържа на слабостта си към хазарта и проигра на машинките над 3000 лева служебни пари. Съдът в Петрич постанови сумата да бъ...
Стара Загора. Буйстващ хулиган, нападнал с газов пистолет служител в игрална зала, е бил заловен малко, след като извършил престъпния акт. Задържаният...
Кърджали. Автор на фалшив сигнал за въоръжен грабеж е задържан в Районно управление "Полиция"-Кърджали, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Кърдж...