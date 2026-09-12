Зверски удар в София. Джип лети
Катастрофата е в района на Кръста
Следете всички новини, анализи и коментари за Кръста. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Катастрофата е в района на Кръста
През Средновековието се въртял пазар на реликви Християни разделили Дървото на три - между Йерусалим, Рим и Константинопол В базиликата Санта Кроче...
25-годишният Георги Кадиев хвана кръста в ледените води на река Бяла в смолянския квартал Устово, съобщава rodopinews.com. Там близо 30 души се включи...
Литийното шествие към Водното огледало поведоха отец Петър Гарена и кметът Хасан Азис с червен ретро автомобилЗа трета поредна година на Богоявлени...
Рейнджър от Сливен обезсърчи ямболци. Редникът Стефан Стефанов, който е военнослужещ в ямболско поделение хвана за пети пореден път Богоявленския кръс...
Често късметът се усмихва на начинаещите. 21-годишният Йордан Богоев от квартал "Струмско" навръх своя имен ден извади кръста от ледените води на река...
В община Симтли най-напред хвърлиха Богоявленския кръст в село Крупник. 17-годишният Божидар Божинов се пребори за светинята и първи хвана разпятието...
По инициатива на кмета Атанас Камбитов община Благоевград жители и гости на града се радват на нова екопътека. Тя свързва парк „Ловен дом" с християнс...