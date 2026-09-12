Меле! Шестима мъртви след катастрофа край Казанлък
Водачът на единия от катастрофиралите автомобили вероятно е употребил алкохол
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Водачът на единия от катастрофиралите автомобили вероятно е употребил алкохол
Иманяри са открили глинен питос в крепостта "Градовете" край град Крън. По сигнал полицията е иззела от двама мъже металотърсачи, съобщава Нова телеви...
Крън. С баница и отворени обятия. Така жителите на Крън посрещнаха прогонените сирийски семейства от село Розово, съобщи Нова тв. И уточниха, че новит...
Стара Загора. Наркооранжерия разкриха криминалистите в най-малкото казанлъшко градче Крън. Това съобщиха от ОДМВР - Стара Загора.В двора на обитавано...