Заразата набира скорост в Хонконг
Главният администратор на Хонконг Кари Лам определи ситуацията в борбата срещу коронавируса като "критична"
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Главният администратор на Хонконг Кари Лам определи ситуацията в борбата срещу коронавируса като "критична"
Без ток остава около 200 населени места, продължава разчистването на пътя Кърджали-Ардино. Пътят Кърджали – Асеновград през Паничково остава затворен...