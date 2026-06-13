Наследник на легенди плува за Гърция в Рио
Синът на големия кроулист Цветан Голомеев и племенник на легендарния баскетболист Атанас Голомеев, Кристиян удари рекорд на Гърция и покри норматив за...
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Синът на големия кроулист Цветан Голомеев и племенник на легендарния баскетболист Атанас Голомеев, Кристиян удари рекорд на Гърция и покри норматив за...