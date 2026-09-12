Кр. Димитров с престижна победа в Хърватия
Хайдук надви Загреб с 3:2
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Хайдук надви Загреб с 3:2
Кристиан Димитров с късен гол срещу Интер
Националът преподписа с "канарите" за две години
"Сините" са близо до подписа на национала
Кристиян Димитров започна с победа участието си на олимпийската квалификация по бокс в Самсун, Турция. В първия си мач при най-тежките той елиминира...
Най-младият депутат ще е от „Атака