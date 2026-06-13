Издирват пловдивчанка, изчезнала на връщане от Германия за България
Издирват пловдивчанка, която е в неизвестност от няколко седмици. 31-годишната Кристина Вълчева е студентка в град Ерланген. На 23 март е взела влак з...
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Издирват пловдивчанка, която е в неизвестност от няколко седмици. 31-годишната Кристина Вълчева е студентка в град Ерланген. На 23 март е взела влак з...