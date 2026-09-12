Всичко за Кристен Стюарт

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Кристен с вълк за ЧРД

Кристен с вълк за ЧРД

Кристен Стюарт получи истински вълк за рождения си ден. Ексцентричният подарък е от майката на актрисата. Според звездата от "Здрач", няма нищо лошо в...

23 април | 16:35
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Полтроу и Стюарт най-мразени

Полтроу и Стюарт най-мразени

Холивуд. Холивуд трепери всяка година по това време, когато излиза традиционната класация на списание "Стар" за 20-те най-мразени звездни личности. В...

17 април | 21:35
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