Звезда от "Здрач“ се захваща с нов филм
В лентата ще има всичко, включително "вампири, пънк от 80-те и много стил"
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В лентата ще има всичко, включително "вампири, пънк от 80-те и много стил"
Звездата от "Спенсър" Кристен Стюарт вече е получила предложение от приятелката си Дилън Мейър
Актрисата ще се превъплъти в покойната кралска особа в нов филм
Любовта между звездите от „Здрач“ паднала жертва на папараците
Кристен Стюарт влиза в кожата на Коко Шанел Модната къща "Шанел" показа в ЮТюб първия трейлър на минифилма "Веднъж и завинаги", посветен на великата...
Кристен Стюарт казва, че изобщо не е намусен човек, както мнозина смятат, а напротив - често се усмихва. "В по-голяма част от времето си се опитвам д...
Робърт Патинсън си отмъсти жестоко на бившата си Кристен Стюарт. Актьорът е поканил ексгаджето на сватбата си с новата му любима - рапърката FKA Twigs...
Кристен Стюарт, която се прослави покрай вампирската поредицата "Здрач", вече не желае да изглежда като невинно девойче, а като истинска фатална жена....
Кристен Стюарт получи истински вълк за рождения си ден. Ексцентричният подарък е от майката на актрисата. Според звездата от "Здрач", няма нищо лошо в...
Холивуд. Холивуд трепери всяка година по това време, когато излиза традиционната класация на списание "Стар" за 20-те най-мразени звездни личности. В...