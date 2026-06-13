Триумф за Стефан Командарев. Кристален глобус от Карлови Вари
Не очаквахме чак такъв успех, но всичко мина страхотно, каза режисьорът
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Не очаквахме чак такъв успех, но всичко мина страхотно, каза режисьорът
Лара Гут триумфира с големия кристален глобус в Световната купа по ски алпийски дисциплини. 24-годишната швейцарка завърши трета на домашното състеза...
Вярвам, че „българският" Кристален глобус ще бъде нов стимул за развитието на белите спортове у нас. Това се казва в поздравителния адрес, който предс...
Скоростната кралица Линдзи Вон спечели днес 18-ия си кристален глобус в ските и така постигна поредния рекорд при жените. Американката триумфира в спу...