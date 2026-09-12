Невиждано - 9 английски отбора в Европа през новия сезон
Това стана ясно след триумфа на Кристал Палас в ЛК
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Това стана ясно след триумфа на Кристал Палас в ЛК
Сами сме си виновни заради начина, по който се защитавахме, каза той
Шампионите дават нова заявка за защита на титлата
Гостите този път спечелиха с 3:1
Отборът на "Ливърпул" успя да победи "Кристал Палас" с 2:1 като гост. "Мърсисайдци" спечелиха победата след дузпа в последната секунда на мача, която...
Лидерът във Висшата лига "Манчестър Сити" успя да запише пета поредна победа в първенството. "Сити" продължава победната си серия, като все още не е д...