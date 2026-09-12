$68 500 за крикет топка с диаманти
Крикетът е малко познат в България, но е един от най-популярните спортове в световен мащаб. Ако все пак сте почитатели или просто обичате да колекцион...
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Крикетът е малко познат в България, но е един от най-популярните спортове в световен мащаб. Ако все пак сте почитатели или просто обичате да колекцион...
Пакистанецът тръгнал за Дания, но се озовал у нас Не питай, прави добро! Това гласи една стара пакистанска поговорка, която макар далеч от родината с...
Сидни. Най-черният ден в историята на крикета. Така световните медии определят днешния четвъртък, в който на 25 години издъхна австралийският батер Фи...