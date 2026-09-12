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Саиф лекува с крикет на маса

Саиф лекува с крикет на маса

Пакистанецът тръгнал за Дания, но се озовал у нас Не питай, прави добро! Това гласи една стара пакистанска поговорка, която макар далеч от родината с...

29 януари | 21:35
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