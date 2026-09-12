Започва изграждането на кръгово кръстовище на пътя Пловдив-Карлово
Невралгичният участък е между селата Строево и Труд, където често стават катастрофи
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Невралгичният участък е между селата Строево и Труд, където често стават катастрофи
30 нови дървета ще бъдат засадени около кръговото кръстовище на булевард „Джеймс Баучер" на мястото на премахнатите. Там няма да бъде обособена „синя...
От десетина дни жителите на морската ни столица - Варна, имат нова придобивка - пластиката „Скалистият бряг" украси кръговото кръстовище на ул. „Девня...
В навечерието на коледните празници и на прага на активния туристически сезон главната пътна мрежа в Банско бе асфалтирана и обновена. Паралелно с изв...