Всичко за Крек

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Крекът убива Джордж Майкъл

Крекът убива Джордж Майкъл

Джордж Майкъл се бори за живота си в швейцарски рехабилитационен център за наркозависими, издадоха близки от семейството му. Джаки, съпругата на брато...

24 август | 22:10
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Кмет на градус и доза крек

Кметът на Торонто Роб Форд наскоро се прочу с това, че е пушил крек по време на мандата си. Подобна случка би била гигантски скандал на много други ме...

08 ноември | 6:00
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