Крекът убива Джордж Майкъл
Джордж Майкъл се бори за живота си в швейцарски рехабилитационен център за наркозависими, издадоха близки от семейството му. Джаки, съпругата на брато...
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Джордж Майкъл се бори за живота си в швейцарски рехабилитационен център за наркозависими, издадоха близки от семейството му. Джаки, съпругата на брато...
Торонто. Кметът на Торонто, който се прочу с това, че бе хванат да пуши крек, обяви, че иска да управлява града още един мандат. "Аз съм най-добрият...
Кметът на Торонто Роб Форд наскоро се прочу с това, че е пушил крек по време на мандата си. Подобна случка би била гигантски скандал на много други ме...
Кметът на Торонто Роб Форд може да си има проблеми с правосъдието, след като видеозапис показа как той пуши крек (производно на кокаина). Аферата окол...