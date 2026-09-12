Нашенка призна участие в корупция за милиарди $
Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис"
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Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис"
Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от швейцарската банка „Креди Сюис” (Credit Suisse), арестувани заради участие в измама, свързана с фир...
Швейцарската банка "Креди Сюис" призна вината си за това, че е спомогнала за изтичането на информация за данъчни проверки към богати американски клиен...