Ученик открадна чанта с 5300 лева
16-годишен ученик бе уличен в извършване на дръзка кражба в Сандански. След незабавно проведени издирвателни мероприятия полицейски служители са задър...
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16-годишен ученик бе уличен в извършване на дръзка кражба в Сандански. След незабавно проведени издирвателни мероприятия полицейски служители са задър...