Маратон в Армейския театър
Красимир Спасов празнува 75 плюс 50
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Красимир Спасов празнува 75 плюс 50
Меглена Караламбова и Красимир Спасов празнуват заедно юбилеите си със спектакъла "Откраднати разкази" от Доналд Маргулис. Първото представление е на...
Мързеливите актьори са мъка за публиката, казва известният режисьор Красимир Спасов