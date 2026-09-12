Симеонов:Красимир Кръстев ще направи Каварна по-силна
Нашият кандидат има опит като общински съветник, има експертиза в сферата на инфраструктурните проекти, каза лидерът на НФСБ
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Нашият кандидат има опит като общински съветник, има експертиза в сферата на инфраструктурните проекти, каза лидерът на НФСБ
Сливен. Председателят на Българската федерация по хокей на лед Красимир Кръстев стана кандидат за депутат от ГЕРБ. Кръстев е номер 8 в листата на ГЕРБ...
Враца. Врачански скулптор се престори на Сизиф и взе да бута голям камък пред смаяните погледи на минувачите точно по времето, когато народът бистри...
Сливен. Сливенецът Красимир Кръстев бе преизбран за президент на Българската федерация по хокей на лед. Това стана на общото събрание на федерацията,...