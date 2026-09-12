Всичко за Красимир Кръстев

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Сизиф зове да се гласува

Сизиф зове да се гласува

Враца. Врачански скулптор се престори на Сизиф и взе да бута голям камък пред смаяните погледи на минувачите точно по времето, когато народът бистри...

10 май | 15:24
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