И догодина Световна купа по гимнастика
След отличната организация на Световната купа във Варна този месец, федерацията по спортна гимнастика ще поиска домакинството и догодина. Това призна...
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След отличната организация на Световната купа във Варна този месец, федерацията по спортна гимнастика ще поиска домакинството и догодина. Това призна...