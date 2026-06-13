Тежък инсулт повали шампион по бокс
Краси Чолаков няма осигуровки, помогнете му да живее Никой не може да повярва, че толкова тежък удар може да повали големия ни боксов шампион и страх...
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Краси Чолаков няма осигуровки, помогнете му да живее Никой не може да повярва, че толкова тежък удар може да повали големия ни боксов шампион и страх...