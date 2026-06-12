Имаме 20 бранда, които се продават в 45 страни
Много важно е създаването на силни марки и налагането им на пазара Открихме офиси в Сингапур и в Манхатън, в самото сърце на Ню Йорк, каза Красен Кюр...
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Много важно е създаването на силни марки и налагането им на пазара Открихме офиси в Сингапур и в Манхатън, в самото сърце на Ню Йорк, каза Красен Кюр...